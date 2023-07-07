Картопля може дешевшати і надалі: що відбувається з цінами

Зниження ціни на картоплю є наслідком двох чинників

В Україні прослідковується збільшення цін на деякі продукти влітку, але, за прогнозами експертів, подорожчання картоплі на ринку не буде.

Як повідомляє EastFruit, українські виробники пропонують до продажу цей овоч по 16-24 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Експерти вважають, що причинами зниження цін на картоплю — поліпшення погодних умов та поновлення збиральних робіт у більшості регіонів країни.

"При цьому якість пропонованої продукції найчастіше невисока, що також чинить тиск на ціни в даному сегменті", – пояснюють аналітики.

Хоча на початку липня роком раніше ціна на картоплю в Україні була в середньому на 38% нижчою, ніж сьогодні, експерти не виключають, що дешевшання цього товару може зберегтися й надалі, зі збільшенням пропозицій цього продукту на ринку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як підрив росіянами Каховської ГЕС може вплинути на ціну літної ягоди. Кавуни на українському ринку можуть коштувати від 350 до 400 гривень за десять кілограм.