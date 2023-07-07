Укр

Картофель может дешеветь и дальше: что происходит с ценами

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Цены на картофель в Украине будут вероятно падать Новость обновлена 07 июля 2023, 11:39
Цены на картофель в Украине будут вероятно падать. Фото Pixabay

Снижение цены на картофель является следствием двух факторов

В Украине наблюдается увеличение цен на некоторые продукты летом, но, по прогнозам экспертов, подорожания картофеля на рынке не будет.

Как сообщает EastFruit, украинские производители предлагают к продаже этот овощ по 16-24 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

Эксперты считают, что причинами снижения цен на картофель являются улучшение погодных условий и возобновление уборочных работ в большинстве регионов страны.

"При этом качество предлагаемой продукции чаще всего невысокое, что также оказывает давление на цены в данном сегменте ", – объясняют аналитики.

Хотя в начале июля годом ранее цена на картофель в Украине была в среднем на 38% ниже, чем сегодня, эксперты не исключают, что дешевение этого товара может сохраниться и дальше, с увеличением предложений этого продукта на рынке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как подрыв россиянами Каховской ГЭС может повлиять на цену летней ягоды. Арбузы на украинском рынке могут стоить от 350 до 400 гривен за десять килограмм.

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#Цены на продукты #Прогноз #Картофель