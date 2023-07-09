Перспектива коливань є: українцям розповіли, чого чекати від курсу долара до кінця літа

Перші зміни будуть помітні саме у банківському секторі

Ситуація на валютному ринку України залишається стабільною, проте все може змінитись уже до кінця літа. Багато залежатиме від зернових угод, а також рішень Нацбанку.

Такий прогноз зробив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, пише 24 канал.

За його словами, з 10 по 16 липня курс долара не торкнуться зміни, оскільки поточний стан ринку є досить стабільним. Наразі НБУ повністю покриває всі необхідні дефіцити та інтервенції валюти на міжбанку.

"На готівковому ринку ситуація досить стабільна, ризики, які сформовані на ринку покриваються за рахунок широкого спреду. Ми можемо побачити, що зараз курс продажу валюти знаходиться приблизно на рівні 37,4 гривні, а курс купівлі – 36,8 гривні. Тож 60 копійок, це досить широкий спред", — сказав експерт.

Водночас аналітик додав, що найближчим часом є ризики коливання курсу долара на одну гривню. На його думку, це може статися до кінця літа.

"Скажемо так, є перспектива коливань, але ми її не очікуємо найближчий тиждень. Ці коливання будуть визначені якраз проблемами з зерновою угодою, блокуванням портів, проблемами з експортним притоком валюти й саме це в майбутньому призведе до того, що потрібно буде переглядати курс, оскільки погіршиться баланс. Я б передбачав, що ми стикнемося з цією проблемою до кінця літа, але головним чинником цього руху будуть наступні дії НБУ", — наголосив Шевчишин.

Перші зміни будуть помітні саме у банківському секторі, оскільки зараз валютний ринок повністю моніториться регулятором, а обмінні операції відбуваються через банківську систему.

"Я передбачаю, що оце розширення спреду поточне, це саме те, що буде передувати цьому підвищенню курсу, але банки й НБУ ще не готові до цього, тим паче, що у нас змінилися правила гри на паливному ринку. Тож може щось зміниться у позитивну сторону і будуть додаткові бюджетні надходження", — підсумував фінансовий аналітик.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 9 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,75 грн (купівля) і 37,35 (продаж). Готівковий курс — 37,13 (купівля) та 37,24 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Василь Тофан спрогнозував курс долара до кінця 2023 року та розповів, що може відбуватися на валютному ринку наступного року.