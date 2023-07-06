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"НБУ має найбільші резерви": яким буде курс долара внаслідок підриву Каховської ГЕС

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Чи буде зростати долар внаслідок підриву Каховської ГЕС Новина оновлена 06 липня 2023, 09:34
Чи буде зростати долар внаслідок підриву Каховської ГЕС. Фото Pixabay

Експерти впевнені, що ймовірність зростання долара може бути більшої, аніж падіння

Підрив росіянами Каховської ГЕС несе за собою невичерпані наслідки і зміни на валютному ринку теж можливі.

За словами економіста Павла Кухти в ефірі програми "Сніданок 1+1", українці можуть не переживати про великий стрибок у подорожчанні валюти, тож бігти зі своїми заощадженнями до обмінників не потрібно.

"Я думаю, що нічого не станеться з гривнею, тим більше, що вона зараз зростає. Ну в нас такий притік грошей із Заходу, що він утримує будь-які… Тобто з курсом стабільно. У Нацбанку, здається, зараз найбільші резерви за всю історію в результаті. Тобто нас накачують ресурсами і це нас підтримує. Без цього це була б зовсім інша історія", – пояснив економіст.

Щодо питання, чи варто українцям діставати свої заощадження і обмінювати, Павло Кухта запевняє, що цими діями громадяни можуть навіть втратити частину коштів.

"Я не думаю, що Нацбанк дасть зараз сильно коливатися курсу – що сильно зростати, що сильно падати. Але він радше зараз трішки зростає, аніж падає", — мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про курс долара в Україні на найближчий тиждень.

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#Україна #Долар #Курс долара