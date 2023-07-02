Все залежить від двох факторів: яким буде курс долара у липні, озвучено коридор цін

Експерт зробив прогноз курсу долара на липень

На курс долара у липні можуть вплинути кілька чинників. Але, як і минулого місяця, він буде більш-менш стабільним.

Таку думку висловив фінансовий аналітик Олексій Кущ у коментарі ТСН.

Чинниками для коливань на валютному ринку в липні економіст називає динаміку міжнародної фінансової допомоги та ситуацію на фронті.

"Але якщо все буде в такому форматі, як зараз, то слід очікувати, що гривня буде стабільною, плюс-мінус пʼять відсотків вверх чи вниз, такий коридор змін. Тому курс буде коливатися біля позначки, яка є зараз", – пояснив він.

Таким чином, згідно з прогнозом Куща, курс долара в липні коливатиметься на рівні 34-38 грн.

Нагадаємо, "Телеграф" дізнавався, з яких змін розпочнеться липень для українців. Що буде з тарифами, пенсіями соцвиплатами та цінами ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Також ми повідомляли, що у липні може подорожчати кілька популярних продуктів, які їсть майже кожен. Зростання цін може досягти п’яти відсотків. Причиною цього стане збільшення цін на пальне.