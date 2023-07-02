Все зависит от двух факторов: каким будет курс доллара в июле, озвучен коридор цен

Эксперт дал прогноз по курсу доллара на июль

На курс доллара в июле могут повлиять несколько факторов. Но, как и в прошлом месяце, он будет более-менее стабильным.

Такое мнение высказал финансовый аналитик Алексей Кущ в комментарии ТСН.

Факторами для колебаний на валютном рынке в июле экономист называет динамику международной финансовой помощи и ситуацию на фронте.

"Но если все будет в таком формате как сейчас, то следует ожидать, что гривна будет стабильной, плюс-минус пять процентов вверх или вниз, такой коридор изменений. Поэтому курс будет колебаться у отметки, которая есть сейчас", – пояснил он.

Таким образом, согласно прогнозу Куща, курс доллара в июле будет колебаться у отметки 34-38 грн.

Напомним, "Телеграф" узнавал, с каких изменений начнется июль для украинцев. Что будет с тарифами, пенсиями соцвыплатами и ценами вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Также мы сообщали, что в июле может подорожать несколько популярных продуктов, которые ест почти каждый. Рост цен может достичь пяти процентов. Причиной тому станет увеличение цен на топливо.