Возможны колебания: на курс доллара в июне могут повлиять две вещи

Есть моменты, способные изменить ситуацию, которая сложилась на валютном рынке Украины

В июне курс доллара в Украине остается более-менее стабильным. Однако существуют факторы, которые могут сдвинуть американскую валюту со стабильной отметки.

Об этом рассказал доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников, пишет сайт "Pro Гроші".

Он прогнозирует, что до конца июня курс вряд ли продемонстрирует резкие колебания, объективных факторов для этого сейчас нет. В то же время, есть моменты, способные изменить ситуацию, которая сложилась на валютном рынке Украины.

Речь идет о двух факторах:

ситуация на фронте;

решение НБУ о возвращении к рыночному курсообразованию.

Плотников подчеркнул, что второй фактор больше всего будет влиять на показатели курса доллара в обменниках, на черном рынке и в других финучреждениях.

"Если начнутся какие-то движения по рыночному становлению курса доллара, возможно, будут определенные колебания, но я не вижу пока каких-либо предпосылок, чтобы именно в июне Нацбанк начал отходить от действующей практики урегулирования курса", — пояснил он.

В то же время сейчас на валютном рынке все относительно спокойно, до конца июня вряд ли произойдут события, которые могли бы привести к резким колебаниям. По прогнозам Плотникова, курс будет находиться в рамках 37-38 грн/доллар.

Курс валют в Украине 13 июня

По данным портала "Минфин", средний курс доллара в украинских банках 13 июня находится на уровне 36,85 грн (покупка) и 37,28 (продажа). Наличный курс — 37,10 (покупка) и 37,21 (продажа). Официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Как ранее сообщал "Телеграф", летом курс доллара в Украине имеет все шансы удержаться на уровне 36,90 – 38 гривен. Однако на ситуацию будут влиять сразу несколько факторов, под воздействием которых могут произойти резкие колебания на валютном рынке.