Можливі коливання: на курс долара у червні можуть вплинути дві речі

Є моменти, здатні змінити ситуацію, що склалася на валютному ринку України

У червні курс долара в Україні залишається більш-менш стабільним. Однак існують фактори, які можуть зрушити американську валюту зі стабільної позначки.

Про це розповів доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков, пише сайт "Pro Гроші".

Він прогнозує, що до кінця червня курс навряд чи продемонструватиме різкі коливання, об’єктивних факторів для цього зараз немає. Водночас є моменти, здатні змінити ситуацію, що склалася на валютному ринку України.

Йдеться про два фактори:

ситуація на фронті;

рішення НБУ щодо повернення до ринкового курсоутворення.

Плотніков наголосив, що другий фактор найбільше впливатиме на показники курсу долара в обмінниках, на чорному ринку та в інших фінустановах.

"Якщо почнуться якісь рухи щодо ринкового становлення курсу долара, можливо, будуть певні коливання, але я не бачу поки що будь-яких передумов, щоб саме в червні Нацбанк почав відходити від чинної практики врегулювання курсу", — пояснив він.

У той же час, зараз на валютному ринку все відносно спокійно, до кінця червня навряд чи відбудуться події, які могли б призвести до різких коливань. За прогнозами Плотнікова, курс перебуватиме у межах 37-38 грн/долар.

Курс валют в Україні 13 червня

За даними порталу "Мінфін", середній курс долара в українських банках 13 червня знаходиться на рівні 36,85 грн (купівля) та 37,28 (продаж). Готівковий курс — 37,10 (купівля) та 37,21 (продаж). Офіційний курс Національного банку України – 36,56.

Як раніше повідомляв "Телеграф", влітку курс долара в Україні має всі шанси утриматись на рівні 36,90 – 38 гривень. Однак на ситуацію впливатимуть одразу кілька факторів, під впливом яких можуть відбутися різкі коливання на валютному ринку.