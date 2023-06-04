Гривня може здивувати: чого чекати від курсу долара влітку

Експерти дали прогноз щодо курсу долара на червень

Курс долара у травні 2023 року був досить стабільним, і найімовірніше, така ситуація триватиме вже й у червні. На літню стабільність валюти можуть вплинути кілька чинників, але передумов до них зараз немає.

Про це пише "23 Канал", посилаючись на прогнози експертів.

Так, на думку керівника аналітичного департаменту Concorde Capital Олександра Паращія, у червні ситуація на готівковому валютному ринку буде стабільною. Крім того, вона мало чим відрізнятиметься від травневої. Найімовірніше, долар у цей період перебуватиме у діапазоні від 36,5 до 37,5 гривні. Більше того, існує ймовірність, що готівковий курс опуститься нижче за офіційний.

"На це може впливати тільки баланс попиту та пропозиції на готівковому валютному ринку. Тобто, якщо буде більше охочих продати долар — наприклад, щоб вкластися в гривневі депозити або гривневі ОВДП. Така можливість є. Але якщо таке буде, то дуже нетривало", — Вважає Пращий.

Такої думки дотримується і інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він пояснює стабільність валюти влітку тим, що потенційних чинників, які можуть змінити поточну ситуацію, відсутні.

"Однак, якщо з’являться фактори, які збільшать попит чи пропозицію, зможемо побачити будь-які зміни. Втім, потенційних передумов для цього зараз немає", – каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що восени курс долара в Україні може змінитися.

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