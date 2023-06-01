Чи перевищить долар за 38 грн? Українцям озвучили прогноз курсу на червень

Експерт зробив прогноз щодо курсу долара на червень

Першого місяця літа Нацбанк збереже офіційний валютний курс без змін. На валютному ринку Україні ситуація залишатиметься стабільною та суттєвою девальвацією готівкової гривні у червні не очікується.

Такий прогноз Фактів ICTV зробив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

За його словами, у травні Нацбанк продовжив продавати валюту зі своїх резервів. Загалом за чотири тижні було продано понад 1,6 млрд доларів. Обсяги продажу наразі перекриваються надходженнями від міжнародних кредитів та грантів, що допомагає Нацбанку підтримувати розмір валютних резервів на рекордному рівні.

На початку літа Нацбанку буде необхідно підготувати план заходів щодо послаблення валютних обмежень на вимогу МВФ. Але валютні обмеження навряд чи будуть зняті до кінця війни. Тому, як вважає експерт, Нацбанк збереже офіційний валютний курс без змін. Водночас Хмелевський не виключає, що у разі продовження збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі та скорочення надходжень від міжнародних партнерів Нацбанк буде змушений цієї осені провести девальвацію гривні.

За травень відбулося незначне зміцнення гривні у межах 1%. Оскільки відхилення готівкового курсу від офіційного мінімальне, то і потенціал подальшого зміцнення гривні не вище 1%.

Що стосується зростання курсу готівкового долара, то тут потенціал суттєво вищий. коливатися в межах 37-38 грн за долар", — сказав економіст.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 30 травня, середній курс долара в українських банках становить 37,15 грн (купівля) та 37,55 (продаж). Готівковий курс — 37,35 (купівля) та 37,44 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерти Олена Коробкова та Борис Кушнірук озвучили прогноз щодо курсу долара в Україні влітку 2023 і назвали поганий і добрий сценарії.