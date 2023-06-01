Долар в Україні на початку літа: експерт розповів, яким буде курс і чому

На курс долара вплинуть 5 факторів

З 5 по 11 червня курси валют загалом мають залишатися стабільними в районі 37-38 гривень за долар і 40-41 — за євро. Втім, не виключено деяких коливань у межах 20-30 копійок для долара і до 50 копійок — для євро.

Про це "Телеграфу" розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, додавши, що різниця між офіційним курсом та цінниками обмінників збережеться приблизно на рівні 2,5% або близько 1 гривні.

За словами експерта, на користь стабільності гривні кажуть такі фактори:

ефективна політика НБУ, спрямована на популяризацію гривні, – за рахунок впровадження 3-місячних депозитних сертифікатів під 25%;

збереження балансу між попитом та пропозицією на готівку, а отже — уникнення будь-яких хвильових стрибків чи падінь курсів;

потужна макрофінансова допомога міжнародних партнерів України: щомісячно фінансова "ін’єкція" становить близько 2 млрд дол., це дозволяє покривати величезні соціальні та оборонні, передбачені у Держбюджеті;

сподівання як на ефективність зернової угоди, так і на розширення експортних можливостей України, особливо в умовах розширеного ще на рік "економічного безвізу";

робота підприємств, малого та середнього бізнесу, а також аграріїв, які вже виконали плани посівної більш ніж на 90%.

"Звичайно, прогнози не можуть врахувати абсолютно всі фактори, які в тій чи іншій мірі впливатимуть чи тиснуть на готівковий курс. Однак зараз достатньо підстав для оптимізму, власне, сама по собі курсова стабільність вже добре для економіки, наприклад, не зростатимуть ціни Тому найімовірніше наступного тижня готівковий курс перебуватиме в "травневих" кордонах, що склалися: 37-38 грн/дол. і 40-41 грн/євро", — підкреслив Тарас Лєсовий.

На думку доктора економічних наук Олексія Плотнікова, у червні курс долара може змінитися в межах 5% від сьогоднішніх показників.