Доллар в Украине в начале лета: эксперт рассказал, каким будет курс и почему

На курс доллара повлияют 5 факторов

С 5 по 11 июня курсы валют в целом должны оставаться стабильным в районе 37-38 гривен за доллар и 40-41 — за евро. Впрочем, не исключены некоторые колебания в пределах 20-30 копеек для доллара и до 50 копеек — для евро.

Об этом "Телеграфу" рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, добавив, что разница между официальным курсом и ценниками обменников сохранится примерно на уровне 2,5% или около 1 гривны.

По словам эксперта, в пользу стабильности гривны говорят следующие факторы:

эффективная политика НБУ, направленная на популяризацию гривны – за счет внедрения 3-месячных депозитных сертификатов под 25%;

сохранение баланса между спросом и предложением на наличные, а следовательно — избегание любых волновых скачков или падений курсов;

мощная макрофинансовая помощь международных партнеров Украины: ежемесячно финансовая "инъекция" составляет около 2 млрд долл., это позволяет покрывать огромные социальные и оборонные, предусмотренные в Госбюджете;

надежды как на эффективность зернового соглашения, так и расширение экспортных возможностей Украины, особенно в условиях расширенного еще на год "экономического безвиза";

работа предприятий, малого и среднего бизнеса, а также аграриев, уже выполнивших планы посевной более чем на 90%.

"Конечно, прогнозы не могут учесть абсолютно все факторы, которые в той или иной степени будут влиять или давить на наличный курс. Однако сейчас достаточно оснований для оптимизма, собственно, сама по себе курсовая стабильность уже хорошо для экономики, например, не будут расти цены. Поэтому вероятнее всего на следующей неделе наличный курс будет находиться в сложившихся "майских" границах: 37-38 грн/долл. и 40-41 грн/евро", — подчеркнул Тарас Лесовой.

По мнению доктора экономических наук Алексея Плотникова, в июне курс доллара может измениться в пределах 5% от сегодняшних показателей.