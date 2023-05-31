Курс доллара в июне может измениться: от каких факторов это зависит

Каким будет курс доллара в Украине в первый месяц лета

Курс доллара в Украине может измениться в июне. Стоимость американской валюты в первый месяц лета будут определять сразу четыре фактора.

Об этом заявил доктор экономических наук Алексей Плотников, пишет Today.ua.

Эксперт отмечает, что иностранная валюта в Украине в последнее время держится на одном уровне. Это может случиться и в следующем месяце, но на ситуацию могут повлиять следующе факторы:

спрос на иностранную валюту среди населения;

поступление помощи от западных партнеров;

активизация боевых действий на фронте;

успехи контрнаступления украинской армии.

"Анализируя информацию о переговорах с международным валютным фондом или другими институтами, можно прийти к выводу, что следует и дальше ожидать поступления иностранной валюты в виде помощи, поддержки бюджета и всего прочего", — подчеркнул специалист.

Если же все сохранится в текущих условиях, то курс доллара в Украине будет варьироваться в пределах 5% от нынешних показателей на протяжении всего июня, добавил он.

Курс доллара в Украине 31 мая

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