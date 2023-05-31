Курс долара у червні може змінитися: від яких чинників це залежить

Яким буде курс долара в Україні в перший місяць літа

Курс долара в Україні може змінитись у червні. Вартість американської валюти в перший місяць літа визначатиме відразу чотири фактори.

Про це заявив доктор економічних наук Олексій Плотніков, пише Today.ua.

Експерт наголошує, що іноземна валюта в Україні останнім часом тримається на одному рівні. Це може статися і наступного місяця, але на ситуацію можуть вплинути такі фактори:

попит на іноземну валюту серед населення;

надходження допомоги від західних партнерів;

активізація бойових дій на фронті;

успіхи контрнаступу української армії.

"Аналізуючи інформацію про переговори з міжнародним валютним фондом або іншими інститутами, можна дійти висновку, що слід і надалі очікувати надходження іноземної валюти у вигляді допомоги, підтримки бюджету та іншого ", — підкреслив фахівець.

Якщо все збережеться в поточних умовах, то курс долара в Україні змінюватиметься в межах 5% від нинішніх показників протягом усього червня, додав він.

Курс долара в Україні 31 травня

Раніше "Телеграф" писав, що експерти говорять про курс долара влітку 2023 року.