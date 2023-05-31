Курс долара у червні може змінитися: від яких чинників це залежить
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Яким буде курс долара в Україні в перший місяць літа
Курс долара в Україні може змінитись у червні. Вартість американської валюти в перший місяць літа визначатиме відразу чотири фактори.
Про це заявив доктор економічних наук Олексій Плотніков, пише Today.ua.
Експерт наголошує, що іноземна валюта в Україні останнім часом тримається на одному рівні. Це може статися і наступного місяця, але на ситуацію можуть вплинути такі фактори:
- попит на іноземну валюту серед населення;
- надходження допомоги від західних партнерів;
- активізація бойових дій на фронті;
- успіхи контрнаступу української армії.
"Аналізуючи інформацію про переговори з міжнародним валютним фондом або іншими інститутами, можна дійти висновку, що слід і надалі очікувати надходження іноземної валюти у вигляді допомоги, підтримки бюджету та іншого ", — підкреслив фахівець.
Якщо все збережеться в поточних умовах, то курс долара в Україні змінюватиметься в межах 5% від нинішніх показників протягом усього червня, додав він.
Курс долара в Україні 31 травня
Раніше "Телеграф" писав, що експерти говорять про курс долара влітку 2023 року.