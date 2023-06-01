Перевалит ли доллар за 38 грн? Украинцам озвучили прогноз курса на июнь

Эксперт сделал прогноз по курсу доллара на июнь

В первый месяц лета Нацбанк сохранит официальный валютный курс без изменений. На валютном рынке Украине ситуация будет оставаться стабильной и существенной девальвации наличной гривны в июне не ожидается.

Такой прогноз Фактам ICTV сделал кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

По его словам, в мае Нацбанк продолжил продавать валюту из своих резервов. В целом за четыре недели было продано более 1,6 млрд долларов. Объемы продажи сейчас перекрываются поступлениями от международных кредитов и грантов, что помогает Нацбанку поддерживать размер валютных резервов на рекордном уровне.

В начале лета Нацбанку будет необходимо подготовить план мероприятий по ослаблению валютных ограничений по требованию МВФ. Но валютные ограничения вряд ли будут сняты до донца войны. Потому, как считает эксперт, Нацбанк сохранит официальный валютный курс без изменений. В то же время Хмелевский не исключает, что в случае продолжения увеличения дефицита внешней торговли и сокращения поступлений от международных партнеров Нацбанк будет вынужден этой осенью провести девальвацию гривны.

За май произошло незначительное укрепление гривны в пределах 1%. Так как отклонение наличного курса от официального — минимальное, то и потенциал дальнейшего укрепления гривны не выше 1%.

"Что касается роста курса наличного доллара, то здесь потенциал существенно выше. Обострение боевых действий, вражеские атаки на критическую инфраструктуру и жилые дома могут вызвать панику и увеличить спрос на наличную валюту. Тем не менее существенной девальвации наличной гривны в июне не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37-38 грн за доллар", — сказал экономист.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 30 мая, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,15 грн (покупка) и 37,55 (продажа). Наличный курс — 37,35 (покупка) и 37,44 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперты Елена Коробкова и Борис Кушнирук озвучили прогноз по курсу доллара в Украине летом 2023 и назвали плохой и хороший сценарии.