Восени курс долара в Україні може змінитися: названо причину

Яким буде курс долара восени 2023 року

До кінця літа офіційний курс долара в Україні може змінитися. Різниця між офіційним курсом та в обмінниках з великою часткою ймовірності скоротиться.

Такий прогноз дав начальник департаменту казначейства "Глобус банку" Тарас Лісовий, повідомляє 24 канал. Він додав, що на це впливає зовнішня політика Нацбанку.

"З огляду на удосконалену НБУ інституційну стратегію "Фінансова фортеця України", особливо щодо стійкої гривні, можемо припустити, що ближче до осені з’являться певні ознаки поступового "з’єднання" офіційного, банківського та курсу обмінників в один курс", — зазначив він.

Експерт додав, що зовнішня політика Нацбанку залежить, у тому числі від зобов’язань перед МВФ, які взяв на себе регулятор. Основним завданням зовнішньої політики НБУ є зменшення міжкурсової різниці, і до осені це цілком можливо.

На сьогодні показники долара в банках коливаються від 36,75 до 37,75 гривень, а євро — від 39,60 до 41,75 гривень. В обмінниках долар коштує 36,56 гривні, а євро — 39,15 гривні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, від яких чинників залежить зміна курсу долара у червні. Вартість американської валюти в перший місяць літа визначатиме одразу чотири фактори.