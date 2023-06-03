Осенью курс доллара в Украине может измениться: названа причина

Каким будет курс доллара осенью 2023 года

К концу лета официальный курс доллара в Украине может измениться. Разница между официальным курсом и в обменниках с большой долей вероятности сократится.

Такой прогноз дал начальник департамента казначейства "Глобус банка" Тарас Лесовой, передает 24 канал. Он добавил, что на это влияет внешняя политика Нацбанка.

"Учитывая усовершенствованную НБУ институционную стратегию "Финансовая крепость Украины", особенно что касается цели устойчивой гривны, можем предположить, что ближе к осени появятся определенные признаки постепенного "соединения" официального, банковского и курса обменников в один курс", — отметил он.

Эксперт добавил, что внешняя политика Нацбанка зависит, в том числе, от обязательств перед МВФ, которые взял на себя регулятор. Основной задачей внешней политики НБУ является уменьшение межкурсовой разницы, и к осени это вполне достижимо.

На сегодняшний день показатели доллара в банках колебляться от 36,75 до 37,75 гривен, а евро — от 39,60 до 41,75 гривен. В обменниках доллар стоит 36,56 гривен, а евро — 39,15 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, от каких факторов зависит изменение курса доллара в июне. Стоимость американской валюты в первый месяц лета будут определять сразу четыре фактора.