Курс доллара может измениться к осени: названа главная причина

В Украине наблюдается увеличение дефицита внешней торговли, что может негативно сказаться на национальной валюте

В июне курс доллара в Украине по прогнозам экспертов, будет варьироваться в пределах 5% от нынешних показателей. Резких колебаний на валютном рынке не ожидается. Однако уже к осени ситуация может измениться.

Об этом рассказал экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Он пояснил, что в 2023 году по ряду причин в Украине происходит увеличение дефицита внешней торговли.

Почему это происходит:

постепенно восстанавливается потребительский спрос и больше товаров ввозится из-за границы;

экспорт не растет;

из-за блокирования рф зернового коридора и ограничения ЕС на импорт украинской аграрной продукции сокращаются валютные поступления.

По словам эксперта, если тенденция к увеличению дефицита внешней торговли и сокращения поступлений от международных партнеров сохранится, нельзя исключать, что Нацбанк осенью будет вынужден провести девальвацию гривны — то есть ослабить ее официальный курс.

Курс доллара в Украине 2 июня

По данным портала "Минфин", в пятницу, 2 июня, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,10 грн (покупка) и 37,55 (продажа). Наличный курс — 37,20 (покупка) и 37,37 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Как ранее рассказывал "Телеграф", директор по инвестициям и глава департамента R&D в Capital Times Артем Щербина считает, что к концу 2024 года курс доллара в Украине будет составлять 41,8 гривны за доллар.