Курс доллара может измениться к осени: названа главная причина
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В Украине наблюдается увеличение дефицита внешней торговли, что может негативно сказаться на национальной валюте
В июне курс доллара в Украине по прогнозам экспертов, будет варьироваться в пределах 5% от нынешних показателей. Резких колебаний на валютном рынке не ожидается. Однако уже к осени ситуация может измениться.
Об этом рассказал экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский.
Он пояснил, что в 2023 году по ряду причин в Украине происходит увеличение дефицита внешней торговли.
Почему это происходит:
- постепенно восстанавливается потребительский спрос и больше товаров ввозится из-за границы;
- экспорт не растет;
- из-за блокирования рф зернового коридора и ограничения ЕС на импорт украинской аграрной продукции сокращаются валютные поступления.
По словам эксперта, если тенденция к увеличению дефицита внешней торговли и сокращения поступлений от международных партнеров сохранится, нельзя исключать, что Нацбанк осенью будет вынужден провести девальвацию гривны — то есть ослабить ее официальный курс.
Курс доллара в Украине 2 июня
По данным портала "Минфин", в пятницу, 2 июня, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,10 грн (покупка) и 37,55 (продажа). Наличный курс — 37,20 (покупка) и 37,37 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.
Как ранее рассказывал "Телеграф", директор по инвестициям и глава департамента R&D в Capital Times Артем Щербина считает, что к концу 2024 года курс доллара в Украине будет составлять 41,8 гривны за доллар.