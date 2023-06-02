Курс долара може змінитися до осені: названо головну причину

В Україні спостерігається збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі, що може негативно позначитися на національній валюті

У червні курс долара в Україні за прогнозами експертів, коливатиметься в межах 5% від нинішніх показників. Різких змін на валютному ринку не очікується. Проте вже до осені ситуація може змінитись.

Про це розповів економічний експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Він пояснив, що у 2023 році через низку причин в Україні відбувається збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі.

Чому це відбувається:

поступово відновлюється споживчий попит та більше товарів ввозиться з-за кордону;

експорт не зростає;

через блокування росією зернового коридору та обмеження ЄС на імпорт української аграрної продукції скорочуються валютні надходження.

За словами експерта, якщо тенденція до збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі та скорочення надходжень від міжнародних партнерів збережеться, не можна виключати, що Нацбанк восени буде змушений провести девальвацію гривні, тобто послабити її офіційний курс.

Курс долара в Україні 2 червня

За даними порталу "Мінфін", у п’ятницю, 2 червня, середній курс долара в українських банках перебуває на рівні 37,10 грн (купівля) та 37,55 (продаж). Готівковий курс — 37,20 (купівля) та 37,37 (продаж). У той же час, офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Як раніше розповідав "Телеграф", директор з інвестицій та голова департаменту R&D у Capital Times Артем Щербина вважає, що до кінця 2024 року курс долара в Україні становитиме 41,8 гривні за долар.