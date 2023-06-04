Гривна может удивить: чего ждать от курса доллара летом

Эксперты дали прогноз по курсу доллара на июнь

Курс доллара в мае 2023 года был довольно стабильным, и вероятнее всего, такая ситуация продлится уже и в июне. На летнюю стабильность валюты могут повлиять несколько факторов, но предпосылок к ним сейчас не наблюдается.

Об этом пишет "23 Канал", ссылаясь на прогнозы экспертов.

Так, по мнению руководителя аналитического департамента Concorde Capital Александра Паращия, в июне ситуация на наличном валютном рынке будет стабильной. Кроме того, она будет мало чем отличаться от майской. Вероятнее всего, доллар в этот период будет находиться в диапазоне от 36,5 до 37,5 гривны. Более того, существует вероятность, что наличный курс опустится ниже официального.

"На это может влиять только баланс спроса и предложения на наличном валютном рынке. То есть, если будет больше желающих продать доллар – например, чтобы вложиться в гривневые депозиты или гривневые ОВГЗ. Такая возможность есть. Но если такое будет, то очень непродолжительно", — считает Пращий.

Такого же мнения придерживается и инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он объясняет стабильность валюты летом тем, что потенциальные факторы, которые могут изменить текущую ситуацию, отсутствуют.

"Однако, если появятся факторы, которые увеличат спрос или предложение, сможем увидеть какие-либо изменения. Впрочем, потенциальных предпосылок для этого сейчас нет", – говорит он.

Напомним, ранее мы писали о том, что осенью курс доллара в Украине может измениться.

Также мы сообщали о том, от каких факторов будет зависеть курс доллара летом.