На курс впливають п’ять речей: що буде з доларом в Україні до кінця літа

Є одразу п’ять факторів, які здатні змінити ситуацію на валютному ринку

Влітку курс долара в Україні має всі шанси утриматись на рівні 36,90 – 38 гривень. Однак на ситуацію впливатимуть одразу кілька факторів, під впливом яких можуть відбутися різкі коливання на валютному ринку.

Про це пише портал Мінфін.

Так, починаючи з вересня 2022 року, курс долара до гривні почав помітно знижуватися і за 8 місяців він став нижчим майже на 12%. На початку квітня було встановлено річний мінімум ціни готівкового долара на рівні 37,05 гривні. Однак утримати такий низький курс не вдалося і долар відкотився до 38,10-38,15 грн. і вже з цього рівня знову пішов на зниження.

Які фактори впливатимуть на курс долара влітку

Макрофінансова допомога від країн-партнерів;

Попит на валюту із боку населення;

Робота НБУ щодо "зв’язування" гривні;

Стан української економіки загалом та її експортний потенціал;

Грошові виплати військовим.

З огляду на зазначені фактори, курс долара в Україні до кінця цього літа має шанси залишитися на рівні 36,90-38 гривень. Багато залежатиме від рішень Національного банку. У випадку, якщо будуть вжиті дії, спрямовані на пом’якшення валютних обмежень, можуть відбутися сильніші коливання. Однак доки зовнішня фінансова допомога надходить в Україну, чергового обвалу валюти можна не побоюватися.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 12 червня, середній курс долара в українських банках становить 36,90 грн (купівля) та 37,30 (продаж). Готівковий курс — 37,05 (купівля) та 37,15 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Тарас Лісовий зробив прогноз щодо курсу долара в Україні на період з 12 по 18 червня і розповів, чи відбудуться значні зміни на цьому тижні.