На курс влияют пять вещей: что будет с долларом в Украине до конца лета

Есть сразу пять факторов, которые способны изменить ситуацию на валюнтом рынке

Летом курс доллара в Украине имеет все шансы удержаться на уровне 36,90 – 38 гривен. Однако на ситуацию будут влиять сразу несколько факторов, под влиянием которых могут произойти резкие колебания на валютном рынке.

Об этом пишет портал Минфин.

Так, начиная с сентября 2022 года, курс доллара к гривне начал заметно снижаться и за 8 месяцев он стал ниже почти на 12%. В начале апреля был установлен годовой минимум цены наличного доллара на уровне 37,05 гривны. Однако удержать такой низкий курс не удалось и доллар откатился до 38,10-38,15 грн и уже с этого уровня вновь пошел на снижение.

Какие факторы будут влиять на курс доллара летом

Макрофинансовая помощь от стран-партнеров;

Спрос на валюту со стороны населения;

Работа НБУ по "связыванию" гривны;

Состояние украинской экономики в целом и ее экспортный потенциал;

Денежные выплаты военным.

Учитывая указанные факторы, курс доллара в Украине до конца этого лета имеет шансы остаться на уровне 36,90-38 гривен. Многое будет зависеть от решений Национального банка. В случае, если будут предприняты действия, направленные на смягчение валютных ограничений, могут произойти более сильные колебания. Однако пока внешняя финансовая помощь поступает в Украину, очередного обвала валюты можно не опасаться.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 12 июня, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 36,90 грн (покупка) и 37,30 (продажа). Наличный курс — 37,05 (покупка) и 37,15 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Тарас Лесовой сделал прогноз по курсу доллара в Украине на период с 12 по 18 июня и рассказал, произойдут ли значительные изменения на этой неделе.