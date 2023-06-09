Стабильность или резкие изменения? Украинцам озвучили прогноз по курсу доллара на следующей неделе

Эксперт сделал прогноз с 12 по 18 июня

На следующей неделе курс доллара в Украине будет находиться практически на том же уровне. Изменения ожидаются в пределах 0,3–0,5 гривны. Разница между курсом купли и продажи не выйдет за пределы 0,3 гривен.

Такой прогноз на 12-18 июня озвучил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, пишет 24 канал.

По его словам, резкий изменений на валютном рынке в середине июня ожидать не стоит. Стоимость доллара будет колебаться в пределах от 37 до 38 гривен, а евро – от 40 до 41 гривны. Также практически неизменной останется разница между официальным и курсом "обменников". Ее уровень максимально достигнет 2,5%.

"Наличный курс валют будет оставаться стабильным с незначительными колебаниями. По всем признакам курсовый "коридор" для доллара и евро сохранится в пределах 1 гривны: ожидается, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 37-38 гривны с доминированием до нижней границы коридора и мелкими его "прорывами", а евро – 40-41 гривны ", — сказал Лесовой.

Он также добавил, что в период с 12 по 18 июня участники валютного рынка будут внимательно следить за рядом запланированных событий, которые могут стать "маркерами" для дальнейшего развития ситуации. В данном случае речь идет о рассмотрении Нацбанком уровня учетной ставки и обнародовании подробного отчета об уровне инфляции в мае.

"Однако, с высокой долей вероятности, можно прогнозировать, что в течение 12-18 июня на валютном рынке сохранится статус–кво", — считает Лесовой.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 24 мая, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 36,90 грн (покупка) и 37,25 (продажа). Наличный курс — 37,14 (покупка) и 37,22 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Сергей Фурса сделал прогноз по курсу доллара в Украине на июнь и рассказал, что может повлиять на его изменение.