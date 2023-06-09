Стабільність чи різкі зміни? Українцям озвучили прогноз щодо курсу долара наступного тижня

Експерт зробив прогноз із 12 по 18 червня

Наступного тижня курс долара в Україні перебуватиме практично на тому самому рівні. Зміни очікуються у межах 0,3–0,5 гривні. Різниця між курсом купівлі та продажу не вийде за межі 0,3 гривні.

Такий прогноз на 12-18 червня озвучив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лісовий, пише 24 канал.

За його словами, різких змін на валютному ринку в середині червня очікувати не варто. Вартість долара коливатиметься в межах від 37 до 38 гривень, а євро – від 40 до 41 гривні. Також практично незмінною залишиться різниця між офіційним та курсом "обмінників". Її рівень максимально сягне 2,5%.

"Готівковий курс валют залишатиметься стабільним з незначними коливаннями. За всіма ознаками курсовий "коридор" для долара та євро збережеться в межах 1 гривні: очікується, що курс долара коливатиметься в діапазоні 37-38 гривні з домінуванням до нижньої межі коридору та дрібними його "проривами", а євро — 40-41 гривні", — сказав Лісовий.

Він також додав, що у період з 12 по 18 червня учасники валютного ринку уважно стежитимуть за низкою запланованих подій, які можуть стати "маркерами" для подальшого розвитку ситуації. У цьому випадку йдеться про розгляд Нацбанком рівня облікової ставки та оприлюднення докладного звіту про рівень інфляції у травні.

"Однак, з високою ймовірністю, можна прогнозувати, що протягом 12-18 червня на валютному ринку збережеться статус-кво", — вважає Лісовий.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 24 травня, середній курс долара в українських банках становить 36,90 грн (купівля) та 37,25 (продаж). Готівковий курс — 37,14 (купівля) та 37,22 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Сергій Фурса зробив прогноз щодо курсу долара в Україні на червень і розповів, що може вплинути на його зміну.