Купувати чи продавати: яким буде курс долара у червні

У червні готівковий курс долара в Україні залишатиметься стабільним

В Україні цього місяця навряд чи значно зміниться готівковий курс долара. Курс стабільний і серйозних змін на валютному ринку побоюватися не варто.

Такий прогноз дав керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій, пише "Обозреватель".

"Нічого поганого очікувати не варто, бо стабільний курс зараз. Бачимо, що офіційний курс залишається стабільним уже майже рік. Також бачимо, що готівковий курс досить добре наблизився до офіційного і, швидше за все, десь на цьому рівні він і залишатиметься", – пояснив експерт.

За його словами, великого попиту на готівковий долар в Україні наразі немає. Українці купують долар в основному для заощаджень, проте зараз американська валюта — не найкращий спосіб зберігати кошти.

"І доларова інфляція досить велика і ставки в доларах на українському ринку низькі, очікування щодо курсу долара залишаються, на мою думку, більш-менш стабільними. При цьому гривня — банківські рахунки або ОВДП у гривні — зараз виглядає набагато цікавішим засобом для заощадження. Швидше за все, якихось серйозних змін на ринку очікувати не варто", – зазначив Паращій.

Він додав, що ситуація на валютному ринку багато в чому залежатиме від настроїв населення. Однак зараз очікування щодо перспектив економіки залишаються більш-менш хорошими і тому гривні поки що нічого не загрожує.

У перспективі курс може зрости через падіння експорту.

"Вже ближче до кінця 2023 року вже можуть бути якісь варіанти з погіршенням очікувань та іншим. Але начебто б на червень все виглядає більш менш стабільно", — резюмував експерт.

Курс долара в Україні 8 червня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 8 червня, середній курс долара в українських банках встановився на рівні 36,85 грн (купівля) та 37,27 (продаж). Готівковий курс — 37,10 (купівля) та 37,22 (продаж). Офіційний курс Національного банку України – 36,56.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, за прогнозом директора департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганни Золотько, до кінця поточного тижня вартість долара на готівковому ринку буде в діапазоні 37 – 37,6 грн.