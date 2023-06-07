Перевалить за 38? Чого українцям чекати від курсу долара цього тижня

Банкір зробив прогноз щодо курсу долара до 11 червня

На початку червня ситуація на валютному ринку в Україні почала трохи змінюватися у зв’язку зі зміцненням гривні. Очікується, що до кінця поточного тижня вартість долара на готівковому ринку буде в діапазоні 37 – 37,6 грн.

Такий прогноз зробила директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько, пише 24 канал.

"20 травня був зафіксований помірний сплеск попиту та зростання негативного сальдо операцій фізосіб з валютою, зафіксований НБУ. Однак, як і за кілька минулих місяців, цього разу очікування виявилися завищеними. Тож уже з 1 червня гривня почала стрімко зміцнюватися", — сказала вона.

За словами Золотько, попри те, що курс падає, наприкінці травня було зафіксовано помірне зростання. Таким чином, ринок реагував на наближення перехідної дати та можливого зростання попиту на іноземну валюту в період виплат зарплат.

Також наголошується, що на піку курс гривні збільшувався до 37,15 грн за долар. Це локальний мінімум, а на поточному тижні варто чекати на невелику корекцію курсу.

"На мою думку, цього тижня вартість американського долара на готівковому ринку буде в діапазоні 37 — 37,6 гривні за долар", — підсумувала Ганна Золотько.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 7 червня, середній курс долара в українських банках становить 36,90 грн (купівля) та 37,00 (продаж). Готівковий курс — 37,10 (купівля) та 37,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Олександр Хмелевський зробив прогноз щодо курсу долара в Україні на червень і розповів, чи перевалить він за 38 гривень.