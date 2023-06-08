Покупать или продавать: каким будет курс доллара в июне

В июне наличный курс доллара в Украине будет оставаться стабильным

В Украине в этом месяце вряд ли значительно изменится наличный курс доллара. Курс стабилен и каких-либо серьезных изменений на валютном рынке опасаться не стоит.

Такой прогноз дал руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, пишет "Обозреватель".

"Ничего плохого ожидать не стоит, потому что стабильный курс сейчас. Видим, что официальный курс остается стабильным уже почти год. Также видим, что наличный курс достаточно хорошо приблизился к официальному и, скорее всего, где-то на этом уровне он и будет оставаться", – пояснил эксперт.

По его словам, большого спроса на наличный доллар в Украине сейчас нет. Украинцы покупают доллар в основном, для сбережений, однако сейчас американская валюта — не лучший способ хранить средства.

"И долларовая инфляция достаточно велика и ставки в долларах на украинском рынке низкие, ожидания по курсу доллара остаются, по-моему, более-менее стабильными. При этом гривня – банковские счета или ОВГЗ в гривне – сейчас выглядит гораздо более интересным средством для сбережения. Скорее всего, каких-либо серьезных изменений на рынке ожидать не стоит", – отметил Паращий.

Он добавил, что ситуация на валютном рынке во многом будет зависеть от настроений населения. Однако сейчас ожидания по поводу перспектив экономики остаются более-менее хорошими и поэтому, гривне пока ничего не угрожает.

В перспективе курс может вырасти из-за падения экспорта.

"Уже ближе к концу 2023 года уже могут быть какие-то варианты с ухудшением ожиданий и др. Но вроде бы на июнь все выглядит более или менее стабильно", – резюмировал эксперт.

Курс доллара в Украине 8 июня

По данным портала "Минфин", в четверг, 8 июня, средний курс доллара в украинских банках установился на уровне 36,85 грн (покупка) и 37,27 (продажа). Наличный курс — 37,10 (покупка) и 37,22 (продажа). Официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по прогнозу директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько, до конца текущей недели стоимость доллара на наличном рынке будет в диапазоне 37 – 37,6 грн.