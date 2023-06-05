Червень буде дуже напруженим: українцям розповіли, що буде з доларом на початку літа

Український аналітик зробив прогноз курсу долара на червень

Ситуація на валютному ринку України у червні буде напруженою. Одразу кілька факторів впливатимуть на курс долара та євро як на українському ринку, так і на міжнародному.

Такий прогноз зробив аналітик Олексій Козирєв у відео на YouTube каналі "Фінансовий портал "Мінфін"".

За його словами, готівковий курс долара у більшості кас банків коливатиметься в межах від 36,80 до 38 грн/дол. В обмінниках цей коридор буде дещо іншим – від 36,90 до 37,85 грн/дол.

Щодо курсу євро, то в банках цінники будуть у межах коридору від 38,50 до 41,50 грн/євро. В обмінниках він перебуватиме в межах коридору від 39,70 до 41,00.

"Не буде в червні жодного відпущення курсу, про що зараз говорять. Національний банк, на мій прогноз, продовжуватиме тримати коридор від 36,56 до 36,93 грн/дол. Щоб утримувати цей коридор, НБУ витратить від 1,75 до 24 мільярди доларів із резервів. Завдяки міжнародній допомозі резерв залишається на високому рівні", — заявив експерт.

Олексій Козирєв також додав, що червень може зробити деякі "сюрпризи".

"Червень 2023-го буде дуже напруженим на валютному ринку. Дуже багато факторів, які впливатимуть на курс, сходяться як на українському ринку, так і на міжнародному", — зазначив він.

Зокрема, впливатимуть на ситуацію на валютному ринку ситуація на фронті, отримання міжнародної допомоги та інтенсивність реалізації "зернової угоди".

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 5 червня, середній курс долара в українських банках становить 36,95 грн (купівля) та 37,45 (продаж). Готівковий курс — 37,10 (купівля) та 37,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Олександр Хмелевський зробив прогноз щодо курсу долара в Україні на червень і розповів, чи перевалить він за 38 гривень.