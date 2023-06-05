"Июнь будет очень напряженным": украинцам рассказали, что будет с долларом в начале лета

Украинский аналитик сделал прогноз по курсу доллара на июнь

Ситуация на валютном рынке Украины в июне будет напряженной. Сразу несколько факторов будут влиять на курс доллара и евро, как на украинском рынке, так и на международном.

Такой прогноз сделал аналитик Алексей Козырев в видео на YouTube канале "Финансовый портал "Минфин"".

По его словам, наличный курс доллара в большинстве касс банков будет колебаться в пределах от 36,80 до 38 грн/долл. В обменниках этот коридор будет несколько иным — от 36,90 до 37,85 грн/долл.

Что касается курса евро, то в банках ценники будут в пределах коридора от 38,50 до 41,50 грн/евро. В обменниках он будет находиться в пределах коридора от 39,70 до 41,00.

"Не будет в июне никакого отпущения курса, о чем сейчас говорят. Национальный банк, по моему прогнозу, будет продолжать держать коридор от 36,56 до 36,93 грн/долл. Чтобы удерживать этот коридор, НБУ потратит от 1,75 до 2,4 миллиарда долларов из резервов. Благодаря международной помощи резерв остается на высоком уровне", — заявил эксперт.

Алексей Козырев также добавил, что июнь может преподнести некоторые "сюрпризы".

"Июнь 2023-го будет очень напряженным на валютном рынке. Очень много факторов, которые будут влиять на курс, сходится как на украинском рынке, так и на международном" – отметил он.

В частности, влиять на ситуацию на валютном рынке будут ситуация на фронте, получение международной помощи и интенсивность реализации "зерновой сделки".

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 5 июня, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 36,95 грн (покупка) и 37,45 (продажа). Наличный курс — 37,10 (покупка) и 37,20 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Александр Хмелевский сделал прогноз по курсу доллара в Украине на июнь и рассказал, перевалит ли он за 38 гривен.