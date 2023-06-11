Чи перевалить за 40 гривень? Українцям розповіли, що буде з курсом долара до кінця 2023 року

Експерт дав прогноз щодо курсу долара до кінця 2023 року

Курс долара в Україні до кінця поточного року може бути кращим, ніж прогнозовані 40 грн/$. На це впливає великий обсяг міжнародної допомоги, яку отримує країна від союзників.

Про це розповів співзасновник інвесткомпанії ICU Костянтин Стеценко в інтерв’ю Forbes Україна.

"Особисто я налаштований оптимістично. Ми прогнозували інфляцію на 2023-й у 15%, курс – 40 грн/$, резерви – $31 млрд. Але бачимо, що економічна ситуація позитивніша, ніж очікували. З урахуванням нинішньої динаміки міжнародної допомоги, у нас вище шанси мати більше резервів на кінець року та кращий курс валют", — сказав він.

На думку Стеценка, українці можуть вкладатися у гривневі інструменти для збереження та збільшення капіталу. Згідно з його прогнозами, з урахуванням резервів та обсягів надходження допомоги, курс долара в Україні до кінця поточного року має бути стабільним.

Водночас одним із головних ризиків залишається продовження гарячої фази війни протягом усього наступного року.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 11 червня, середній курс долара в українських банках становить 36,90 грн (купівля) та 37,30 (продаж). Готівковий курс — 37,05 (купівля) та 37,15 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Тарас Лісовий озвучив прогноз щодо курсу долара в Україні наступного тижня — з 12 по 18 червня.