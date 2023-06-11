Перевалит ли за 40 гривен? Украинцам рассказали, что будет с курсом доллара до конца 2023

Эксперт дал прогноз по курсу доллара до конца 2023 года

Курс доллара в Украине до конца текущего года может быть лучше, чем прогнозированные 40 грн/$. На это влияет большой объекм международной помощи, которую получает страна от союзников.

Об этом рассказал сооснователь инвесткомпании ICU Константин Стеценко в интервью "Forbes Украина".

"Лично я настроен оптимистично. Мы прогнозировали инфляцию на 2023-й в 15%, курс – 40 грн/$, резервы – $31 млрд. Но видим, что экономическая ситуация более позитивная, чем ожидали. С учетом нынешней динамики международной помощи, у нас выше шансы иметь больше резервов на конец года и лучший курс валют", – сказал он.

По мнению Стеценко, украинцы могут вкладываться в гривневые инструменты для сохранения и приумножения капитала. Согласно его прогнозам, с учетом резервов и объемов поступления помощи, курс доллара в Украине до конца текущего года должен быть стабильным.

В то же время одним из главных рисков остается продление горячей фазы войны в течении всего следующего года.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 11 июня, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 36,90 грн (покупка) и 37,30 (продажа). Наличный курс — 37,05 (покупка) и 37,15 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Тарас Лесовой озвучил прогноз по курсу доллара в Украине на следующей неделе — с 12 по 18 июня.