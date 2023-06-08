Курс доллара до середины июня: как на него повлияет рост тарифов на коммуналку

Курсовой коридор может измениться в одну сторону

Выросшие с 1 июня тарифы на электроэнергию вряд ли повлияют на курс доллара в Украине летом.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его словам, заложенные прежде факторы валютной стабильности позволят удержать курс доллара к гривне в пределах "коридора" в 37-38 гривен. Возможны даже краткосрочные периоды падения курса ниже 37 гривен.

Так, политика Нацбанка продолжает соблюдать баланс на наличную валюту, экспортные поступления также растут, работает экономика — в мае налоговые поступления превысили внешние поступления почти вдвое (209 и 119 млрд грн соответственно). Наконец, работает международная помощь в среднем в размере 3-3,5 млрд долл. в месяц.

Кроме того, подчеркивает эксперт, не стоит отвергать косвенное влияние на валютный рынок и событий на фронте: любой успех ВСУ лишь укрепляет позитивные общественные настроения и делает невозможным проявления паники.

"Таким образом, пока достаточно оснований для сохранения стабильности на валютном рынке. Итак, на протяжении 12-18 июня, вероятнее всего, наличные курсы не претерпят существенных изменений", — прогнозирует Тарас Лесовой.

Тем временем на текущей неделе эксперты прогнозируют возможный рост курса доллара до 38 гривен.