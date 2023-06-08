Курс долара до середини червня: як на нього вплине зростання тарифів на комуналку

Курсовий коридор може змінитися в один бік

тарифи на електроенергію, що зросли з 1 червня, навряд чи вплинуть на курс долара в Україні влітку.

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий. За його словами, закладені насамперед фактори валютної стабільності дозволять утримати курс долара до гривні в межах "коридора" в 37-38 гривень. Можливі навіть короткострокові періоди падіння курсу нижче за 37 гривень.

Так, політика Нацбанку продовжує дотримуватись балансу на готівкову валюту, експортні надходження також зростають, працює економіка — у травні податкові надходження перевищили зовнішні надходження майже вдвічі (209 і 119 млрд грн відповідно). Зрештою, працює міжнародна допомога в середньому у розмірі 3-3,5 млрд дол. на місяць.

Крім того, наголошує експерт, не варто відкидати непрямий вплив на валютний ринок та подій на фронті: будь-який успіх ЗСУ лише зміцнює позитивні суспільні настрої та унеможливлює прояви паніки.

"Таким чином, поки що достатньо підстав для збереження стабільності на валютному ринку. Отже, протягом 12-18 червня, найімовірніше, готівкові курси не зазнають суттєвих змін", — прогнозує Тарас Лєсовий.

Тим часом на поточному тижні експерти прогнозують можливе зростання курсу долара до 38 гривень.