Жизнь украинцев станет дороже: какие изменения произойдут в июле

Второй летний месяц не преподнесет украинцам сюрпризов, но менее неприятными от этого они не станут

Второй летний месяц начнется с плохих новостей: жизнь украинцев станет дороже. Ведь кроме уже произошедшего с 1 июня роста тарифов на электроэнергию, подорожает ряд важных товаров.

"Телеграф" узнавал, с каких именно изменений начнется для украинцев июль.

Тарифы на воду

Весьма животрепещущий для многих вопрос тарифов на коммунальные услуги снова удручит: если в начале лета подорожала электроэнергия, то теперь в цене добавят водоснабжение и водоотведение.

Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение поднять с 1 июля тарифы на воду для 34 водоканалов Украины.

В некоторых регионах подорожание будет почти двукратным: так, в Виннице тариф вырастет с 25,62 до 47,75 гривны за кубометр воды; Киеве — с 30,38 до 40,46 гривны; Одессе — с 35,15 до 44,86 гривны; Днепре — с 31,36 до 38,79 гривны.

В целом, по данным НКРЭКУ, средняя стоимость пользования водой на семью из двух-трех человек вырастет после подорожания на 62 гривны – до 256 грн в месяц. Зато в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях тарифы расти не будут.

Правда, как пояснил "Телеграфу" учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг Украины" Олег Попенко, уже в сентябре состоится второе подорожание тарифов на воду.

При этом тарифы на природный газ и электроэнергию для украинцев пока останутся прежними – 7,96 грн за кубометр у "Нафтогаза" и 2,64 грн — за 1 кВт.

Если коммунальные платежи слишком высоки, можно подумать об оформлении субсидии.

Цена бензина, ДТ и автогаза

Вторым неприятным изменением с 1 июля станет возврат НДС и акциза на топливо, который власти анонсировали еще весной и вернули с первого дня июля.

После того, как НДС вырастет с нынешних 7% до 20%, а акциз составит от 52 евро за 1000 литров автогаза до 213,5 евро за 1000 литров бензина А-95, АЗС неминуемо повысят цены.

Как пояснил "Телеграфу" директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, весь июль цены на горючее будут расти, так что бензин подорожает примерно на 8-9 гривен, дизельное топливо – на 5-6 гривен и автогаз — на 3 гривны за литр.

"Телеграф" посчитал, какой может быть цена гоорючего по итогам июля.

Индексация пенсий

Также с 1 июля состоится последняя в этом году индексация пенсии, которая вырастет на 19,7%. Правда, перерасчет коснется лишь тех, кто вышел на пенсию по специальному закону. Речь идет о ученых и госслужащих, в том числе работниках местного самоуправления.

В зависимости от пенсии надбавка может составлять до 1000 гривен.

Социальные выплаты

С 1 июля не изменятся и социальные выплаты, которые составят:

лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концлагерей: I группы – 4 421 грн; II группы – 3 906 грн; III группы – 3 391 грн;

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – 1 491 гривна;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной – 4 421 гривна;

членам семей погибших (умерших) лиц с инвалидностью в результате войны, боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам также членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины – 966 гривен;

участникам войны и бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага – 612 гривен.

Тем временем в июле прогнозируют очередной рост цен на продукты, в том числе из-за будущего роста цен на топливо.