Сколько заплатим за коммуналку и кому из пенсионеров жить будет хорошо: что изменится с 1 июня

Первый месяц лета для украинцев окажется полон плохих новостей

Начало лета 2023 года принесет части украинцев добрые вести, но может оказаться и неприятным почти для всех, ведь уже с 1 июня могут вырасти тарифы на электроэнергию и воду.

Какие еще изменения готовит июнь украинцам, разбирался "Телеграф".

Подорожают вода и свет?

Похоже, что летом украинцам придется оплачивать коммунальные услуги по новым, повышенным тарифам, правда, не всё.

Так, можно не волноваться насчет роста тарифов на газ и отопление, которые будут действовать до окончания войны и шесть месяцев после отмены военного положения. Так, природный газ будет отличаться в зависимости от поставщика, но для клиентов "Нафтогаза" этот показатель составит 7,96 грн за кубометр "голубого топлива".

Куда хуже со светом, тариф на который планировалось поднять ровно вдвое — с нынешних 1,44 грн за кВт⋅ч цена поднимется до 2,88 при условии потребления не более 250 киловатт в месяц.

Но в конечном итоге Кабмин на своем заседании 30 мая принял решение поднять тариф на электроэнергию с 1 июня чуть меньше — до 2,64 грн за 1 кВт/ч.

Вместе с тем клиенты 35 водоканалов Украины уже с 1 июня могут получить новые тарифы на водоснабжение и водоотведение, если Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг примет такое решение на своем заседании 31 мая.

Это подорожание станет вторым с начала года ростом тарифов на воду.

Вырастут пенсии для работающих пенсионеров

Частично компенсировать рост тарифов сможет рост пенсий, правда, ощутить его смогут только работающие пенсионеры, которых в Украине насчитывается около 600 тысяч. Повышенную пенсию получат те, кто спустя 24 месяца после назначения пенсии продолжает трудиться.

Другим приятным сюрпризом станет доплата сразу за три месяца – с апреля по июнь, поскольку хотя перерасчет был назначен в апреле, необходимые данные для него были собраны лишь в мае.

Вступительная кампания в вузы начнется с мультитеста

Также в июне украинские выпускники впервые будут сдавать Национальный мультитест (НМТ) вместо прежнего Внешнего независимого оценивания. В ходе мультитеста ранее зарегистрировавшиеся выпускники смогут сдать тесты по трем предметам – украинский язык и математику как обязательные и еще один на выбор.

Сдача НМТ начнется 5-го и продлится до 23 июня, кто же по уважительным причинам не может сделать это в первом месяце лета, получит возможность перенести ее на период с 11-го по 24 июля.

Тем временем Украина готовится к введению с 1 января 2024 года новой, накопительной пенсионной системы.