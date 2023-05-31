Тарифы на электроэнергию повышаются: как это повлияет на субсидии

Тех, кто нуждается в субсидии, станет больше

Кабмин поставил точку вокруг многомесячных дискуссий по поводу повышения тарифов на электроэнергию и все-таки решил поднять цены: в среднем, платежка за электричество уже с июня увеличится на 250 гривен. В связи с увеличением расходов на оплату коммунальных платежей возрастет количество получателей жилищных субсидий.

Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что государственная помощь на оплату услуг ЖКХ в связи с ростом расходов не только сохранится, но и увеличится. Это связано с тем, что после повышения тарифов возрастет количество тех, кто будет нуждаться в получении субсидии.

Профильный министр уточнил, что платежки с возросшими счетами за электричество украинцы получат в июле.

Напомним, право на назначение субсидии имеют семьи, у которых размер платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах норм потребления с учетом льгот превышает объем определенного Кабинетом Министров Украины обязательного процента платежа. На сегодняшний день, обязательный процент платежа для назначения субсидии за жилищно-коммунальные услуги составляет 10 или 15 процентов среднемесячного совокупного дохода граждан, зарегистрированных в жилом помещении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких случаях могут потребовать вернуть неправомерно полученную субсидию.