Некоторым украинцам придется вернуть часть субсидии: в ПФУ назвали два случая

Человек несет ответственность за предоставленные сведения о своих доходах и имуществе, определяющие право на назначение субсидии и ее размер

Государство предоставляет украинцам, которые не могут самостоятельно оплачивать счета за коммунальные услуги, помощь в виде жилищных субсидий. Однако в некоторых случаях могут потребовать вернуть неправомерно полученные деньги.

Причины, по которым получателя могут обязать вернуть часть полученной субсидии, напомнили в Пенсионном Фонде Украины.

Подчеркивается, что человек несет ответственность за предоставленные сведения о своих доходах и имуществе, определяющие право на назначение субсидии и ее размер. Законодательство предусматривает только два основания, на которых излишне выплаченная субсидия возвращается государству.

в заявлении или декларации была указана недостоверная информация и это повлияло на установление права на жилищную субсидию и определение ее размера, который в результате превысил 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 гривен);

и это повлияло на установление права на жилищную субсидию и определение ее размера, который в результате превысил 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 гривен); человек не сообщил об обстоятельствах, влияющих на пересмотр права на назначение жилищной субсидии или ее размеров, в течение 30 календарных дней со дня их возникновения.

"В случае назначения жилищной субсидии на следующий период уполномоченный орган может удержать сумму излишне выплаченной жилищной субсидии при выплате ежемесячных сумм субсидий. При этом текущие выплаты могут быть уменьшены не более чем на 20 процентов", — отметили в ПФУ.

Как ранее рассказывал "Телеграф", в Украине изменились нюансы предоставления субсидии. В частности, был расширен круг получателей, а также внесены изменения в применение социальных нормативов.