Субсидия летом: сколько платит государство и кому нужно снова перерегистрироваться на получение
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Некоторым украинцам нужно снова подать заявление и декларацию
С начала мая стартовало назначение субсидий на неотапливаемый период. Подать заявку можно, даже если вы не получали субсидию раньше. В то же время, количество получателей субсидии уменьшится из-за того, что летом сумма расходов на коммунальные услуги уменьшается.
В среднем сумма субсидии на неотапливаемый сезон составляет 350-400 грн в месяц, однако сумма индивидуальна и зависит от дохода конкретной семьи. В Пенсионном фонде напоминают, что неотапливаемый сезон продлится до 30 сентября. В этот период субсидия продолжается автоматически в большинстве случаев.
В то же время, есть первые категории украинцев, которым нужно прийти и подать в ПФУ декларацию о доходах и заявлении:
- ВПЛ в составе домохозяйства,
- по месту регистрации проживают не все зарегистрированные,
- субсидия для арендаторов жилья,
- субсидия необходима для покупки сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что субсидии в Украине получают примерно 1,7 млн домохозяйств. При необходимости от получения субсидии можно отказаться, например, при переезде в другое место и потребности в получении субсидии на проживание там.