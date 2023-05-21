Субсидія влітку: скільки платить держава та кому потрібно знову перереєструватися на отримання

Деяким українцям потрібно знову подати заяву та декларацію

З початку травня стартувало призначення субсидій на неопалювальний період. Подати заявку можна, навіть якщо ви не отримували субсидію раніше. Водночас кількість отримувачів субсидії зменшиться через те, що влітку сума витрат на комунальні послуги зменшується.

В середньому сума субсидії на неопалювальний сезон складає 350 — 400 грн на місяць, однак сума індивідуальна і залежить від доходу конкретної родини. В Пенсійному фонді нагадують, що неопалювальний сезон триватиме до 30 вересня. На цей період субсидія продовжується автоматично в більшості випадків.

Водночас є первні категорії українців, яким треба прийти і подати у ПФУ декларацію про доходи та заяву:

ВПО у складі домогосподарства,

за місцем реєстрації проживають не всі зареєстровані,

субсидія для орендарів житла,

субсидія потрібна для придбання скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного побутового палива.

Раніше "Телеграф" розповідав, що субсидії в Україні отримують приблизно 1,7 млн домогосподарств. За потреби від отримання субсидії можна відмовитися, наприклад при переїзді в інше місце та потребі в отриманні субсидії на проживання там.