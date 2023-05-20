Якщо є потреба: понад 1,7 млн українських родин можуть відмовитися від субсидії

Середня сума субсидії трохи перевищує 1,1 тисячу гривень

В Україні продовжують призначати та продовжувати субсидії на неопалювальний сезон. В 2023 році виплатити населенню субсидій можуть на понад 24 млрд грн.

Мінфін очікує, що отримати допомогу можуть 1,7 млн українських сімей в середньому на 1189 грн. Однак, якщо хтось з тих українців, які виїхали в евакуацію за кордон бажає чи має потребу/ необхідність відмовитися від отримання такого виду допомоги на оплату ЖКП в Україні, то в Мінсоцполітики розповіли, що для цього потрібно. Зазначимо, що таким чином можна відмовитися і знаходячись в Україні.

Як відмовитися від отримання субсидії онлайн

Треба подати заяву в Пенсійний фонд про припинення виплат дистанційно або поштою. В заяві мають бути:

назва органу ПФУ, де людина перебуває на обліку,

ПІБ отримувача субсидії,

адреса задекларованого чи фактичного місця проживання,

контакти — номер мобільного, адресу електронної пошти,

вид отримуваної субсидії,

необхідність отримання довідки про припинення та неотримання субсидії (може знадобитися при оформленні інших видів виплат).

Механізм відмови від пільг та субсидій

Зазначимо, відмовитися від отримання субсидії може виникнути потреба з різних причин. Серед них — переїзд і претензія на іншу виплату, зокрема субсидію в іншій місцевості, смерть заявника, тощо. Для закордонних бюрократичних установ може знадобитися довідка про неотримання допомоги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українців можуть позбавити субсидії через борги за комуналку. Саме заборгованість по платіжках — одна з дев'яти причин, через які не призначають цей вид державної допомоги.