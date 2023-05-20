В случае необходимости: более 1,7 млн украинских семей могут отказаться от субсидии

Средняя сумма субсидии немного превышает 1,1 тысяч гривен

В Украине продолжают назначать и продлевать субсидии на неотапливаемый сезон. В 2023 году выплатить населению субсидий могут более чем на 24 млрд грн.

Минфин ожидает, что получить помощь могут 1,7 млн украинских семей в среднем на 1189 грн. Однако, если кто-то из украинцев, выехавших в эвакуацию за границу, желает или нуждается в необходимости отказаться от получения такого вида помощи на оплату ЖКУ в Украине, то в Минсоцполитики рассказали, что для этого нужно. Отметим, что таким образом можно отказаться и, находясь в Украине.

Как отказаться от получения субсидии онлайн

Следует подать заявление в Пенсионный фонд о прекращении выплат дистанционно или по почте. В заявлении должны быть:

название органа ПФУ, где человек состоит на учете,

ФИО получателя субсидии,

адрес задекларированного или фактического места жительства,

контакты — номер мобильного, адрес электронной почты,

вид получаемой субсидии,

необходимость получения справки о прекращении и неполучении субсидии (может потребоваться при оформлении других видов выплат).

Механизм отказа от льгот и субсидий

Отметим, что отказаться от получения субсидии может возникнуть потребность по разным причинам. Среди них — переезд и претензия на другую выплату, в частности субсидию в другой местности, смерть заявителя и т.п. Для зарубежных бюрократических учреждений может потребоваться справка о неполучении помощи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцев могут лишить субсидии из-за долгов за коммуналку. Именно задолженность по платежкам – одна из девяти причин, по которым не назначают этот вид государственной помощи.