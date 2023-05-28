Успеть за июнь: как получить субсидию на лето в максимальном объеме

Субсидия на оплату ЖКУ предоставляется в соответствии с доходом граждан

Украинцам, желающим получать субсидию на лето, в полном объеме с начала неотапливаемого сезона нужно поторопиться. Он стартовал в мае, однако при обращении в июне субсидию будет назначен на полный объем.

В Пенсионном фонде напоминают, если обратиться позже — выплату пособия назначат с месяца обращения. Документы можно подать в сервисный центр пенсионного фонда, ЦНАПов, местных советов, через портал "Действие" или портал/приложение ПФУ.

Кроме новых желающих получить субсидию, нужно заново подать документы еще нескольким категориям украинцев. Среди них те домохозяйства, где есть ВПЛ в составе членов, при аренде жилья и оплате за жилищно-коммунальные услуги, если в жилье проживает людей меньше, чем зарегистрировано.

Если в вашей жизни произошли имущественные или семейные изменения, об этом также следует предупреждать Пенсионный фонд. На это отводится 30 дней.

Ранее "Телеграф" сообщал, что при получении субсидии нужно тщательно следить за заполнением декларации о доходах, однако часть из своих доходов указывать не обязательно. В некоторых случаях при назначении субсидии может потребоваться осмотр жилья.