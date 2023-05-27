Выплата субсидии после смерти получателя: как не потерять деньги

На подачу заявления в таком случае отведен ограниченный срок

При необходимости государство помогает оплачивать коммунальные платежи, выплачивая жилищную субсидию. В случае, если такие выплаты были назначены, но не получены в связи со смертью того, на кого была оформлена помощь, деньги может получить один из членов домохозяйства, с учетом которых назначалась помощь на оплату коммуналки.

Об этом напомнили Пенсионном фонде Украины.

Однако это не будет сделано автоматически, для получения субсидии, оформленной на умершего члена семьи, необходимо подать письменное обращение в срок не позднее трех месяцев с момента смерти получателя.

Такая норма прописана в пункте 3 Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 N 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставление сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива").

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких случаях для назначения помощи на оплату коммунальных услуг должностные лица должны проверить материально-бытовые условия домохозяйства. Соответствующий акт составляется должностным лицом по обращению человека, желающего получать субсидию и передается уполномоченному органу.