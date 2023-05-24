Снова идти в ПФУ? При каких условиях нужно снова подавать документы на субсидию и продлят ли ее автоматически

Для большинства получателей субсидия продляется автоматически

Субсидии в Украине предоставляются тем, кто не может полноценно оплачивать коммунальные услуги. Как и у какой-либо государственной помощи у нее есть условия получения и срок действия. Субсидию могут рассчитать с неотапливаемого (длится с 1 мая по 30 сентября) или с отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля). Назначается она до даты окончания отопительного сезона.

Как отмечают в Минсоцполитики, субсидия на разные виды отопления рассчитывается с учетом отопительного сезона. Его границы установлены с 16 октября по 15 апреля.

Когда срок периода истекает, расчет производится автоматически на следующий. Если у вас за это время не изменились доходы, состав семьи или другие важные для получения субсидии факторы, то проблем не должно быть. Однако есть и те граждане, которые при новом сезоне должны обращаться с документами снова. Среди причин – жители ВПЛ в составе домохозяйства, непроживающие лица и другие.

О каких изменениях следует предупредить ПФУ:

изменение состава зарегистрированных в жилом помещении лиц, их социального статуса,

изменение перечня получаемых ЖКУ,

смена исполнителя ЖКУ,

одноразовая покупка, благотворительность, покупка валюты, взносы или приобретение права на имущество стоимостью от 50 тысяч гривен, приобретение права собственности на транспортные средства (кроме мопеда и прицепа), жилые помещения в городе или поселках городского типа.

Сообщить о решении о предоставлении или не предоставлении субсидии гражданина должны в течение трех дней со дня принятия решения. Субсидия назначается с месяца обращения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в назначении субсидии этой весной появились отличия. В частности, для тех, чьи дома повреждены боевыми действиями.