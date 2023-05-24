Снова идти в ПФУ? При каких условиях нужно снова подавать документы на субсидию и продлят ли ее автоматически
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Для большинства получателей субсидия продляется автоматически
Субсидии в Украине предоставляются тем, кто не может полноценно оплачивать коммунальные услуги. Как и у какой-либо государственной помощи у нее есть условия получения и срок действия. Субсидию могут рассчитать с неотапливаемого (длится с 1 мая по 30 сентября) или с отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля). Назначается она до даты окончания отопительного сезона.
Как отмечают в Минсоцполитики, субсидия на разные виды отопления рассчитывается с учетом отопительного сезона. Его границы установлены с 16 октября по 15 апреля.
Когда срок периода истекает, расчет производится автоматически на следующий. Если у вас за это время не изменились доходы, состав семьи или другие важные для получения субсидии факторы, то проблем не должно быть. Однако есть и те граждане, которые при новом сезоне должны обращаться с документами снова. Среди причин – жители ВПЛ в составе домохозяйства, непроживающие лица и другие.
О каких изменениях следует предупредить ПФУ:
- изменение состава зарегистрированных в жилом помещении лиц, их социального статуса,
- изменение перечня получаемых ЖКУ,
- смена исполнителя ЖКУ,
- одноразовая покупка, благотворительность, покупка валюты, взносы или приобретение права на имущество стоимостью от 50 тысяч гривен, приобретение права собственности на транспортные средства (кроме мопеда и прицепа), жилые помещения в городе или поселках городского типа.
Сообщить о решении о предоставлении или не предоставлении субсидии гражданина должны в течение трех дней со дня принятия решения. Субсидия назначается с месяца обращения.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в назначении субсидии этой весной появились отличия. В частности, для тех, чьи дома повреждены боевыми действиями.