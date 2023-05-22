В Украине изменились нюансы предоставления субсидии: что нового

Получать субсидию можно только на один адрес — фактический, зарегистрированный или задекларированный

В Украине получателями субсидии являются более 1,7 млн домохозяйств. В апреле в порядок назначения субсидий были внесены определенные изменения, расширив круг получателей, а также изменения в применение социальных нормативов.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, среди изменений обязанность в течение 30 дней сообщить, если кто-то из состава домохозяйства или член его семьи находился за границей более 60 дней совокупно в тот период, доходы за который влияют на назначение субсидии. Также на исправление ошибки в заявлении или декларации дается больше времени в случае болезни заявителя, однако есть ограничения не более чем до окончания отопительного/неотапливаемого сезона.

Среди других изменений в процессе назначения субсидии:

субсидии пленным, которые были не менее месяца в плену,

доходы лиц, плененные или без вести пропавшие не учитываются при назначении субсидии в случае разного места регистрации и проживания,

в сведения о лице можно добавлять кроме фактического и зарегистрированного еще и задекларированное место жительства,

тем домохозяйствам, которые из-за войны остались без центрального отопления или газа и люди греются электричеством, будут применять социальные нормы как использование электроэнергии для индивидуального отопления, если эти домохозяйства расположены на территориях, где ведутся или велись бои.

В ПФУ отмечают, что для реализации большинства изменений не следует обращаться к ним. Однако тем домохозяйствам, имеющим в своем составе бывших/сегодняшних пленников, что подтверждено документально следует обратиться для оформления выплаты с учетом новых условий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о причинах, по которым могут отказать в начислении субсидии. Напомним, для внутренне перемещенных лиц также есть особенности в назначении помощи от государства.