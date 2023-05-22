В Україні змінилися нюанси надання субсидії: що нового

Отримувати субсидію можна тільки на одну адресу — фактичну, зареєстровану чи задекларовану

В Україні отримувачами субсидії є понад 1,7 млн домогосподарств. В квітні в порядок призначення субсидій внесли певні зміни, розширивши коло отримувачів, а також зміни до застосування соціальних нормативів.

Як повідомили в Пенсійному фонді України, серед змін — обов'язок протягом 30 днів повідомити, якщо хтось із складу домогосподарства чи член його родини перебували за кордоном понад 60 днів сукупно в той період, доходи за який впливають на призначення субсидії. Також на виправлення помилки в заяві чи декларації дається більше часу в разі хвороби заявника, проте є обмеження — не більше ніж до закінчення опалювального/неопалювального сезону.

Серед інших змін в процесі призначення субсидії:

субсидії полоненим, які були не менш як місяць в полоні,

доходи осіб, які полонені чи безвісти зниклі не враховуються під час призначення субсидії у разі різного місця реєстрації та проживання,

в відомості про особу можна додавати окрім фактичного та зареєстрованого ще й задеклароване місце проживання,

тим домогосподарствам, які через війну залишилися без центрального опалення чи газу і люди гріються електрикою, застосовуватимуть соціальні норми як використання електроенергії для індивідуального опалення якщо ці домогосподарства розташовані на територіях де ведуться чи велися бої.

В ПФУ зазначають, що для реалізації більшості змін не треба звертатися до них. Однак тим домогосподарствам, що мають в своєму складі колишніх/сьогоднішніх бранців, що підтверджено документально варто звернутися для оформлення виплати з урахуванням нових умов.

Раніше "Телеграф" розповідав про причини, через які можуть відмовити в нарахуванні субсидії. Нагадаємо, для внутрішньо переміщених осіб також є особливості у призначенні допомоги від держави.