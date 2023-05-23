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На субсидию не влияют: какие доходы не учитываются при назначении пособия

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Субсидия в Украине пользуется популярностью Новость обновлена 23 мая 2023, 09:12
Субсидия в Украине пользуется популярностью. Фото 24 канал

Следует честно указывать все доходы, чтобы не потерять субсидию

Для того чтобы получить субсидию, украинцы должны заполнить документы, базовыми из которых является заявление и декларация. Дополнительные прилагаются при необходимости. Не все доходы учитываются при исчислении среднемесячного дохода.

Социальная информационная платформа отмечает, что среди исключений в частности часть некоторых видов социальных пособий, а также доходы от депозитов. Даже деньги от продажи жилья могут не включаться в перечень при определенном условии.

В среднемесячный доход не учитываются:

  • часть пособия, которая выплачивается единовременно при рождении или усыновлении ребенка,
  • единовременное вознаграждение за звание "Мать-героиня",
  • помощь от государства на детей сирот, лишенных родительской опеки, над которыми установлена опека,
  • помощь на проживание ВПЛ и компенсация расходов на размещение перемещенных лиц,
  • компенсация услуги "муниципальная няня",
  • помощь от государства с дополнительной выплатой за уход за лицом с инвалидностью с детства или ребенком подгруппы А,
  • сумма уплаченных и полученных алиментов
  • дотация для выращивания крупного рогатого скота,
  • оплата членов избиркомов и работающих на выборах
  • помощи от благотворителей, на погребение, детским домам или многодетным семьям из городского бюджета, одноразовая помощь разного происхождения получена в течение года,
  • стоимость путевок, средств реабилитации,
  • возмещение вреда здоровью, полученного на работе
  • "пакунок малюка",
  • помощь для жителей Донбасса и Луганщины в рамках благотворительной программы,
  • доходы от депозитов,
  • средства из бюджета на приобретение жилья,
  • средства за продажу жилья, если оно было одно и за полгода приобрели другое,
  • для военных не учитываются денежное довольствие и другие выплаты полученные при обеспечении нацбезопасности и отпора агрессии рф.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что если вы допустили ошибку в декларации на ее исправление отводят ограниченный срок в 30 дней. Продлить срок можно только в случае заболевания заявителя. Также есть и другие нюансы в назначении изменившихся месяц назад субсидий. Получать субсидию можно только по одному адресу, это может быть как задекларированное, так и фактическое место жительства. Отметим, средняя сумма субсидии, которую в Украине получают более 1,7 млн домохозяйств — 1189 грн.

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