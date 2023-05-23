На субсидию не влияют: какие доходы не учитываются при назначении пособия

Следует честно указывать все доходы, чтобы не потерять субсидию

Для того чтобы получить субсидию, украинцы должны заполнить документы, базовыми из которых является заявление и декларация. Дополнительные прилагаются при необходимости. Не все доходы учитываются при исчислении среднемесячного дохода.

Социальная информационная платформа отмечает, что среди исключений в частности часть некоторых видов социальных пособий, а также доходы от депозитов. Даже деньги от продажи жилья могут не включаться в перечень при определенном условии.

В среднемесячный доход не учитываются:

часть пособия, которая выплачивается единовременно при рождении или усыновлении ребенка,

единовременное вознаграждение за звание "Мать-героиня",

помощь от государства на детей сирот, лишенных родительской опеки, над которыми установлена опека,

помощь на проживание ВПЛ и компенсация расходов на размещение перемещенных лиц,

компенсация услуги "муниципальная няня",

помощь от государства с дополнительной выплатой за уход за лицом с инвалидностью с детства или ребенком подгруппы А,

сумма уплаченных и полученных алиментов

дотация для выращивания крупного рогатого скота,

оплата членов избиркомов и работающих на выборах

помощи от благотворителей, на погребение, детским домам или многодетным семьям из городского бюджета, одноразовая помощь разного происхождения получена в течение года,

стоимость путевок, средств реабилитации,

возмещение вреда здоровью, полученного на работе

"пакунок малюка",

помощь для жителей Донбасса и Луганщины в рамках благотворительной программы,

доходы от депозитов,

средства из бюджета на приобретение жилья,

средства за продажу жилья, если оно было одно и за полгода приобрели другое,

для военных не учитываются денежное довольствие и другие выплаты полученные при обеспечении нацбезопасности и отпора агрессии рф.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что если вы допустили ошибку в декларации на ее исправление отводят ограниченный срок в 30 дней. Продлить срок можно только в случае заболевания заявителя. Также есть и другие нюансы в назначении изменившихся месяц назад субсидий. Получать субсидию можно только по одному адресу, это может быть как задекларированное, так и фактическое место жительства. Отметим, средняя сумма субсидии, которую в Украине получают более 1,7 млн домохозяйств — 1189 грн.