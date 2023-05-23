На субсидію не впливають: які доходи не враховуються при призначенні допомоги

Варто чесно вказувати усі доходи, аби не втратити субсидію

Для того, щоб отримати субсидію українці мають заповнити документи, базовими з яких є заява та декларація. Додаткові додаються при потребі. Зазначимо, що не всі доходи враховуються при обчисленні середньомісячного доходу.

Соціальна інформаційна платформа зазначає, що серед винятків зокрема частина деяких видів соціальних допомог, а також доходи від депозитів. Навіть гроші від продажу житла можуть не включатися в перелік, за певної умови.

До середньомісячного доходу не враховуються:

частина допомоги яка виплачується одноразово при народженні чи усиновленні дитини,

одноразова винагорода за звання "Мати-героїня",

допомога від держави на дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування, тими над якими встановлено опіку,

допомога на проживання ВПО та компенсація витрат на розміщення переміщених осіб,

компенсація послуги "муніципальна няня",

допомога від держави з додатковою виплатою за догляд за особою з інвалідністю з дитинства чи дитиною підгрупи А,

сума сплачених та отриманих аліментів

дотація для вирощування великої рогатої худоби,

оплата членів виборчкомів та працюючих на виборах

допомоги від благодійників, на поховання, дитячим будинкам чи багатодітним родинам з міського бюджету, одноразова допомога різного походження отримана протягом року,

вартість путівок, засобів реабілітації,

відшкодування шкоди здоров'ю, отриманої на роботі

"пакунок малюка",

допомога для мешканців Донеччини та Луганщини в межах благодійної програми,

доходи від депозитів,

кошти з бюджету для придбання житла,

кошти за продаж житла, якщо воно було одне і за пів року придбали інше,

для військових не враховуються грошове забезпечення та інші виплати отримані під час забезпечення нацбезпеки та відсічі агресії рф.

Раніше "Телеграф" розповідав, що якщо ви припустилися помилки в декларації на її виправлення відводять обмежений термін у 30 днів. Продовжити термін можна тільки у разі хвороби заявника. Також є й інші нюанси у призначенні субсидій, які змінилися місяць тому. Отримувати субсидію можна тільки за однією адресою, це може бути як задеклароване, так і фактичне місце проживання. Зазначимо, середня сума субсидії, яку в Україні отримують понад 1,7 млн домогосподарств — 1189 грн.