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На субсидію не впливають: які доходи не враховуються при призначенні допомоги

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Субсидія в Україні користується популярністю Новина оновлена 23 травня 2023, 09:12
Субсидія в Україні користується популярністю. Фото 24 канал

Варто чесно вказувати усі доходи, аби не втратити субсидію

Для того, щоб отримати субсидію українці мають заповнити документи, базовими з яких є заява та декларація. Додаткові додаються при потребі. Зазначимо, що не всі доходи враховуються при обчисленні середньомісячного доходу.

Соціальна інформаційна платформа зазначає, що серед винятків зокрема частина деяких видів соціальних допомог, а також доходи від депозитів. Навіть гроші від продажу житла можуть не включатися в перелік, за певної умови.

До середньомісячного доходу не враховуються:

  • частина допомоги яка виплачується одноразово при народженні чи усиновленні дитини,
  • одноразова винагорода за звання "Мати-героїня",
  • допомога від держави на дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування, тими над якими встановлено опіку,
  • допомога на проживання ВПО та компенсація витрат на розміщення переміщених осіб,
  • компенсація послуги "муніципальна няня",
  • допомога від держави з додатковою виплатою за догляд за особою з інвалідністю з дитинства чи дитиною підгрупи А,
  • сума сплачених та отриманих аліментів
  • дотація для вирощування великої рогатої худоби,
  • оплата членів виборчкомів та працюючих на виборах
  • допомоги від благодійників, на поховання, дитячим будинкам чи багатодітним родинам з міського бюджету, одноразова допомога різного походження отримана протягом року,
  • вартість путівок, засобів реабілітації,
  • відшкодування шкоди здоров'ю, отриманої на роботі
  • "пакунок малюка",
  • допомога для мешканців Донеччини та Луганщини в межах благодійної програми,
  • доходи від депозитів,
  • кошти з бюджету для придбання житла,
  • кошти за продаж житла, якщо воно було одне і за пів року придбали інше,
  • для військових не враховуються грошове забезпечення та інші виплати отримані під час забезпечення нацбезпеки та відсічі агресії рф.

Раніше "Телеграф" розповідав, що якщо ви припустилися помилки в декларації на її виправлення відводять обмежений термін у 30 днів. Продовжити термін можна тільки у разі хвороби заявника. Також є й інші нюанси у призначенні субсидій, які змінилися місяць тому. Отримувати субсидію можна тільки за однією адресою, це може бути як задеклароване, так і фактичне місце проживання. Зазначимо, середня сума субсидії, яку в Україні отримують понад 1,7 млн домогосподарств — 1189 грн.

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