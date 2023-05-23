На субсидію не впливають: які доходи не враховуються при призначенні допомоги
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Варто чесно вказувати усі доходи, аби не втратити субсидію
Для того, щоб отримати субсидію українці мають заповнити документи, базовими з яких є заява та декларація. Додаткові додаються при потребі. Зазначимо, що не всі доходи враховуються при обчисленні середньомісячного доходу.
Соціальна інформаційна платформа зазначає, що серед винятків зокрема частина деяких видів соціальних допомог, а також доходи від депозитів. Навіть гроші від продажу житла можуть не включатися в перелік, за певної умови.
До середньомісячного доходу не враховуються:
- частина допомоги яка виплачується одноразово при народженні чи усиновленні дитини,
- одноразова винагорода за звання "Мати-героїня",
- допомога від держави на дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування, тими над якими встановлено опіку,
- допомога на проживання ВПО та компенсація витрат на розміщення переміщених осіб,
- компенсація послуги "муніципальна няня",
- допомога від держави з додатковою виплатою за догляд за особою з інвалідністю з дитинства чи дитиною підгрупи А,
- сума сплачених та отриманих аліментів
- дотація для вирощування великої рогатої худоби,
- оплата членів виборчкомів та працюючих на виборах
- допомоги від благодійників, на поховання, дитячим будинкам чи багатодітним родинам з міського бюджету, одноразова допомога різного походження отримана протягом року,
- вартість путівок, засобів реабілітації,
- відшкодування шкоди здоров'ю, отриманої на роботі
- "пакунок малюка",
- допомога для мешканців Донеччини та Луганщини в межах благодійної програми,
- доходи від депозитів,
- кошти з бюджету для придбання житла,
- кошти за продаж житла, якщо воно було одне і за пів року придбали інше,
- для військових не враховуються грошове забезпечення та інші виплати отримані під час забезпечення нацбезпеки та відсічі агресії рф.
Раніше "Телеграф" розповідав, що якщо ви припустилися помилки в декларації на її виправлення відводять обмежений термін у 30 днів. Продовжити термін можна тільки у разі хвороби заявника. Також є й інші нюанси у призначенні субсидій, які змінилися місяць тому. Отримувати субсидію можна тільки за однією адресою, це може бути як задеклароване, так і фактичне місце проживання. Зазначимо, середня сума субсидії, яку в Україні отримують понад 1,7 млн домогосподарств — 1189 грн.