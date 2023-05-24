Знову йти в ПФУ? За яких умов треба знову подавати документи на субсидію та чи продлять її автоматично
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Для більшості отримувачів субсидія продовжується автоматично
Субсидії в Україні надаються тим, хто не може повноцінно сплачувати комунальні послуги. Як і у будь-якої державної допомоги в неї є умови отримання та термін дії. Субсидію можуть розрахувати з неопалювального (триває з 1 травня по 30 вересня) або з опалювального сезону (з 1 жовтня по 30 квітня). Призначається вона до дати закінчення опалювального сезону.
Як зазначають в Мінсоцполітики, субсидія на різні види опалення розраховується з урахуванням опалювального сезону. Його межі встановлені з 16 жовтня по 15 квітня.
Коли термін періоду закінчується, розрахунок робиться автоматично на наступний. Якщо у вас за цей час не змінилися прибутки, склад родини чи інші важливі для отримання субсидії чинники, то проблем не має бути. Однак є й ті громадяни, які при новому сезоні мають звертатися з документами знову. Серед причин — мешканці ВПО у складі домогосподарства, непроживаючі особи та інші.
Про які зміни треба попередити ПФУ:
- зміна складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їх соціального статусу,
- зміна переліку отримуваних ЖКП,
- зміна виконавця ЖКП,
- одноразова покупка, благодійність, купівлю валюти, внески або набуття права на майно вартістю від 50 тисяч гривень, набуття право власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа), житлові приміщення в місті або в селищах міського типу.
Повідомити про рішення про надання чи не надання субсидії громадянина мають протягом трьох днів з дня прийняття рішення. Субсидія призначається з місяця звернення.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в призначенні субсидії цієї весни з’явилися відмінності. Зокрема для тих, чиї будинки пошкоджені бойовими діями.