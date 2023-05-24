Знову йти в ПФУ? За яких умов треба знову подавати документи на субсидію та чи продлять її автоматично

Для більшості отримувачів субсидія продовжується автоматично

Субсидії в Україні надаються тим, хто не може повноцінно сплачувати комунальні послуги. Як і у будь-якої державної допомоги в неї є умови отримання та термін дії. Субсидію можуть розрахувати з неопалювального (триває з 1 травня по 30 вересня) або з опалювального сезону (з 1 жовтня по 30 квітня). Призначається вона до дати закінчення опалювального сезону.

Як зазначають в Мінсоцполітики, субсидія на різні види опалення розраховується з урахуванням опалювального сезону. Його межі встановлені з 16 жовтня по 15 квітня.

Коли термін періоду закінчується, розрахунок робиться автоматично на наступний. Якщо у вас за цей час не змінилися прибутки, склад родини чи інші важливі для отримання субсидії чинники, то проблем не має бути. Однак є й ті громадяни, які при новому сезоні мають звертатися з документами знову. Серед причин — мешканці ВПО у складі домогосподарства, непроживаючі особи та інші.

Про які зміни треба попередити ПФУ:

зміна складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їх соціального статусу,

зміна переліку отримуваних ЖКП,

зміна виконавця ЖКП,

одноразова покупка, благодійність, купівлю валюти, внески або набуття права на майно вартістю від 50 тисяч гривень, набуття право власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа), житлові приміщення в місті або в селищах міського типу.

Повідомити про рішення про надання чи не надання субсидії громадянина мають протягом трьох днів з дня прийняття рішення. Субсидія призначається з місяця звернення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в призначенні субсидії цієї весни з’явилися відмінності. Зокрема для тих, чиї будинки пошкоджені бойовими діями.