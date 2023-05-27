Виплата субсидії після смерті отримувача: як не втратити гроші

На подання заяви у такому разі відведено обмежений термін

За потреби держава допомагає оплачувати комунальні платежі, сплачуючи житлову субсидію. У разі, якщо такі виплати було призначено, але не отримано у зв’язку зі смертю того, на кого було оформлено допомогу, гроші може отримати один із членів домогосподарства, з урахуванням яких призначалася допомога на оплату комуналки.

Про це нагадали Пенсійний фонд України.

Однак це не буде зроблено автоматично, для отримання субсидії, оформленої на померлого члена сім’ї, необхідно подати письмове звернення в строк не пізніше ніж три місяці з моменту смерті одержувача.

Таку норму прописано у пункті 3 Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 N 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, надання скрапленого газу палива").

Раніше "Телеграф" розповідав, у яких випадках для призначення допомоги на оплату комунальних послуг посадовці повинні перевірити матеріально-побутові умови домогосподарства. Відповідний акт складається посадовою особою за зверненням людини, яка бажає отримувати субсидію і передається уповноваженому органу.